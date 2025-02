Mega Operação “Trânsito Seguro” reforça combate a irregularidades no trânsito de Búzios

Por determinação do Prefeito Alexandre Martins, Búzios realizou nesta quinta-feira (6), em Manguinhos, no local popularmente conhecido como “fábrica de gelo”. A operação articulada pela Secretaria de Segurança, através da Coordenadoria de Trânsito e Transportes (CTT), contou com a participação expressiva da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, ROMU, MPTrans PM, CIOSP, CPROEIS, Centro de Monitoramento e Subsecretaria de Comunicação, com apoio tecnológico de drones que monitoraram as vias aéreas durante a operação.

A operação teve como foco combater irregularidades no trânsito, especialmente motos barulhentas que vêm tirando o sossego da população, veículos em situação irregular, transporte clandestino de passageiros e infrações de trânsito.

Resultados da operação: 48 motos apreendidas por adulteração do veículo; 18 carros apreendidos por documentação irregular; 13 veículos realizando transporte irregular de passageiros.

Condutores que tentaram fugir foram seguidos por drones e interceptados pelas motos da MPTrans da Polícia Militar posicionadas estrategicamente antes e após os locais de bloqueio, sendo devidamente penalizados.

Além das apreensões, condutores que estavam infringindo as leis de trânsitos foram multados, reforçando o comprometimento das forças de segurança com o cumprimento das leis.

Viaturas da Guarda Civil Municipal, ROMU e Polícia Militar participaram ativamente da operação, enquanto drones da Subsecretaria de Comunicação garantiram a cobertura aérea, ampliando o alcance e a eficácia das fiscalizações.

De acordo com o Secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, a operação teve como principal objetivo devolver a paz e a segurança no trânsito à população buziana, duramente afetada pelo descaso de condutores irresponsáveis.

“Por determinação do prefeito Alexandre Martins, ações como esta serão constantes em nossa cidade. Não vamos tolerar quem insiste em desrespeitar as leis e colocar a vida das pessoas em risco”, afirmou o secretário.