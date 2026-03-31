Meia Maratona Região dos Lagos chega à 4ª edição com provas em Arraial do Cabo e Cabo Frio

A 4ª edição da Meia Maratona Região dos Lagos será realizada no dia 12 de abril de 2026, com largada às 6h, na Praia Grande, em Arraial do Cabo. O evento esportivo conta com o apoio da Subsecretaria de Esporte e Lazer de Arraial do Cabo e promete reunir atletas de diferentes níveis em percursos que valorizam as paisagens da região.

A competição será dividida em categorias que atendem desde corredores experientes até iniciantes e o público infantil. A Meia Maratona (21 km), nas modalidades solo e dupla, é voltada para atletas com maior preparo físico. Já a corrida de 5 km oferece um percurso mais acessível, ideal para iniciantes, enquanto a caminhada de 5 km possibilita a participação de pessoas de todas as idades.

Para o público infantil, a programação inclui a Kids Run, com provas destinadas a crianças de 0 a 12 anos, com distâncias que variam de 50 a 400 metros, incentivando a prática esportiva desde cedo.

As provas de 5 km e a Kids Run serão realizadas na Praia do Forte, em Cabo Frio. Já a Meia Maratona terá percurso entre Arraial do Cabo e Cabo Frio, com largada na Praia Grande, em Arraial do Cabo.

Com o objetivo de garantir maior comodidade aos participantes, será disponibilizado serviço de transfer do local de chegada até o ponto de largada. O transporte é terceirizado, e o bilhete deverá ser adquirido no momento da retirada do kit.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da Ticket Sports.