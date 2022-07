Meio Ambiente de Cabo Frio realiza ação de conscientização pelo Dia Internacional de Proteção dos Manguezais

Em comemoração pelo Dia Internacional de Proteção aos Manguezais, celebrado em 26 de julho, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, vai realizar na sexta-feira (29), um evento no Parque Natural Municipal do Dormitório das Garças, com direito à contemplação do pôr do sol; revoada das aves da unidade de conservação e soltura de guaiamuns.

O evento será aberto ao público e vai começar às 16h. Na ocasião, será realizada a exibição de imagens do processo de degradação e recuperação ambiental do Dormitório das Garças e o panorama atual da unidade, que desde o início do mês de julho, vem passando por uma série de ações de revitalização.

Um curta-metragem sobre os pescadores de guaiamum do Rio São João também será apresentado, com falas sobre a importância da proteção e conservação da espécie e do trabalho realizado para a conservação do manguezal do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios.

“O guaiamum é uma espécie de caranguejo de grande porte, que devido à captura predatória está entre as espécies ameaçadas de extinção. A proteção ao guaiamum é importante, assim como a conscientização da importância da preservação dos manguezais, que são ecossistemas de grande importância não só do ponto de vista ambiental como também social e econômico”, afirma o biólogo e assessor especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Diego Moura, que está organizando o evento do Parque Natural Municipal Dormitório das Garças.

Segundo ele, o Dormitório das Garças é uma Unidade de Conservação Municipal símbolo da luta dos movimentos ambientais para recuperação de uma área que, no passado, foi um majestoso manguezal na entrada da cidade de Cabo Frio.

“Trata-se também de um ecossistema que sofreu com a depredação e degradação ambiental resultante das ações de dragagem indiscriminada da Laguna de Araruama e foi alvo de grande e exitoso processo de recuperação ambiental, com replantio de vegetação nativa de mangue e efetiva implantação de Unidade de Conservação com recursos exclusivamente municipais”, explica.

DIA MUNDIAL DE PROTEÇÃO DOS MANGUEZAIS

O data de 26 de Julho foi instituída desde 2004 como o Dia Mundial de Proteção dos Manguezais. Esse dia constitui uma forma de conscientização global contra o contínuo desaparecimento desse ecossistema e a consequente perturbação no modo de vida das comunidades que dependem dele.

Por serem ambientes altamente produtivos, os manguezais são reconhecidos por sua importância socioeconômica. A produtividade dos ambientes marinhos depende da integridade desses ecossistemas e cerca de 75% dos peixes, crustáceos e moluscos capturados para fins comerciais também são dependentes e habitam os manguezais em algum estágio do seu ciclo de vida.

A preservação dos manguezais implica na subsistência de pescadores, ribeirinhos, e todos aqueles que, de alguma forma, precisam desse bioma para sobreviver.