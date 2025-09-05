Meio Ambiente de Cabo Frio realiza transplante e aclimatização de novas mudas de mangue no Horto Municipal

O trabalho em prol da recuperação dos ecossistemas costeiros segue intensificado em Cabo Frio. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, realizou nesta semana o transplante de cerca de 100 novas mudas de mangue no Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, no bairro Portinho. A atividade integra um trabalho semanal de produção e aclimatização de espécies nativas destinadas à recuperação ambiental e preservação das zonas costeiras da cidade.

As mudas de mangue, coletadas em áreas do segundo distrito e também do primeiro distrito, foram transplantadas para recipientes contendo substrato à base de terra preta, argila e adubação mineral. As espécies permanecem nos viveiros do Horto por um período que pode variar de 30 a 90 dias, passando pelo processo de aclimatização, no qual são adaptadas gradualmente às condições ambientais locais antes do replantio em áreas definitivas.

Para reproduzir o ambiente típico dos manguezais, a equipe técnica da Secretaria montou estruturas utilizando lonas reaproveitadas, as quais são enchidas de água de forma periódica, simulando a oscilação das marés. O método permite que as mudas se acostumem à variação de salinidade e umidade, aumentando as chances de sobrevivência quando levadas para o campo. O processo inclui ainda a adição controlada de sal na água e cuidados específicos para evitar a proliferação de mosquitos.

Entre as espécies em aclimatização estão o mangue-vermelho (Rhizophora mangle), o mangue-branco (Laguncularia racemosa), o mangue-preto (Avicennia schaueriana) e o mangue-de-botão (Conocarpus erectus). As espécies formam a base dos manguezais da região, ecossistemas fundamentais para o equilíbrio ecológico por atuarem como berçários da vida marinha, filtros naturais da água e barreiras contra a erosão costeira.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, o trabalho desenvolvido no Horto Municipal tem efeito direto na preservação dos manguezais e na qualidade ambiental de Cabo Frio.

“O Horto Municipal é um espaço verde extremamente estratégico para a cidade, porque produz e mantém espécies que vão contribuir tanto para o equilíbrio ambiental quanto para a arborização urbana. No caso dos manguezais, esse processo é fundamental. Ao simularmos as condições naturais, garantimos maior resistência e vitalidade às mudas antes que elas retornem para o plantio. A recuperação dos manguezais fortalece a biodiversidade, protege a zona costeira e traz benefícios duradouros para a população de Cabo Frio”, disse.

As mudas cultivadas no Horto Municipal são utilizadas em diversas ações do programa “Cabo Frio Educada”, abrangendo projetos de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e atividades de educação ambiental.

Sobre o Horto Municipal

O Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques está aberto à população de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O espaço oferece doação gratuita de até duas mudas de árvores nativas ou frutíferas por CPF, com espécies como araçá, acerola, caju, graviola, amora, pau-brasil, flamboyant, resedá e ipês, entre outras.

Além da ampla área verde, o Horto mantém um meliponário, horta de cultivo e espaços voltados à preservação e educação ambiental. O público também pode aproveitar o parquinho infantil e áreas de contemplação da natureza.

O Horto Municipal fica localizado na Avenida Henrique Terra, s/n, no bairro Portinho.