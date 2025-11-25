Menina de 8 anos foge e busca ajuda após mãe ser rendida por funcionário do pai e colocada dentro de porta-malas de carro em Cabo Frio

Uma criança de oito anos conseguiu escapar e pedir ajuda depois que a mãe foi rendida dentro de casa por um funcionário da empresa do pai dela. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (25) em Unamar, distrito de Cabo Frio.

De acordo com o relato do marido da vítima, que é empresário, o crime foi cometido pelo funcionário dele, que estava em período de teste há cerca de um mês e havia ficado sozinho no depósito da loja antes de ir até a residência, que fica próxima ao estabelecimento.

O empresário disse que, enquanto a mulher era rendida, a filha conseguiu escapar e correr até a loja para avisá-lo.

Segundo a PM, o homem disse que havia fugido de Campos após se envolver com uma mulher ligada ao tráfico e temia ser localizado por integrantes do grupo. Ele afirmou ainda que utilizava um simulacro de pistola e tentava obter dinheiro e um carro para deixar Tamoios.

O indivíduo foi levado para a Delegacia de Polícia de Cabo Frio e, posteriormente, para a de Búzios, central de flagrantes do dia. O indivíduo deve responder pelo crime previsto no artigo 157.