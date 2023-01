Meninas de 23 e 17 anos são presas em rodoviária levando drogas para Cabo Frio

Uma jovem de 23 anos e uma adolescente de 17 anos foram detidas por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta quinta-feira (26).

As meninas transportavam drogas da Comunidade do Campo Novo, em São Gonçalo, para Unamar, distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com o BPRV, ao abordar o veículo, o motorista informou que estava utilizando o aplicativo de caronas, e, durante revista as passageiras, foram encontrados 680 papelotes de cocaína na mochila das jovens.

As mulheres informaram que receberiam dinheiro para fazer o transporte do material entorpecente.

Elas foram encaminhadas para a 119ª DP, em Rio Bonito, onde a jovem de 23 anos ficou presa e a menor foi apreendida. Ainda de acordo com o BPRV, a adolescente já possui três anotações criminais por tráfico de drogas.