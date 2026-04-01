Menino autista ganha visita surpresa de cadela terapêutica no aniversário de 6 anos em Cabo Frio

Um menino autista de 6 anos teve o aniversário marcado por um encontro especial no último sábado (28), em Cabo Frio. Nicolas recebeu a visita surpresa de Bonnie, uma cadela do Grupamento de Operações com Cães (GOC), durante a própria festa, a pedido da família.

A ação foi organizada pela Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo, que levou a golden retriever até o local da comemoração. O momento foi registrado por familiares e chamou a atenção pela reação do menino, que demonstrou alegria ao reencontrar o animal.

Nicolas e Bonnie já se conheciam por meio de um projeto de cinoterapia desenvolvido pela prefeitura de Arraial do Cabo. A iniciativa reúne as secretarias de Segurança Pública, Educação e Saúde e tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento emocional e cognitivo de crianças da rede municipal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os cães utilizados no projeto passam por treinamento específico e são selecionados pelo comportamento dócil, o que favorece a interação com crianças, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista.

Durante o encontro, o menino interagiu com a cadela e recebeu atenção dos agentes do grupamento. A presença da equipe fora das atividades operacionais faz parte da proposta de integração com a comunidade.

De acordo com a secretária de Segurança Pública, Magda Fraga, a atuação também envolve ações de acolhimento à população.

“Quando a gente fala em segurança, não é só sobre policiamento. É também sobre confiança e proximidade com as pessoas”, afirmou.

A cinoterapia é usada como ferramenta complementar, principalmente no atendimento a crianças, com o objetivo de estimular vínculos, reduzir barreiras de comunicação e contribuir para o bem-estar emocional.

O encontro foi acompanhado por familiares e convidados da festa. Não houve intercorrências durante a ação.