Menino de 5 anos é atacado por pitbull em São Pedro da Aldeia

Um menino de 5 anos foi atacado por um pitbull em São Pedro da Aldeia e foi internado no Hospital Roberto Chabo, em Araruama, com ferimentos no rosto.

Segundo a família, ele passou por uma cirurgia, mas, devido ao quadro delicado, os médicos aguardam para que ele possa ser submetido a uma nova cirurgia.

O ataque ocorreu na quinta-feira (26) no bairro São Matheus. Segundo o boletim de ocorrência, o cão pertence a um canil administrado por um parente da família da vítima. E o animal se soltou. Outras duas crianças que também estavam no local, conseguiram fugir.

Ainda segundo a queixa da família, o canil não tem grades de segurança e falta estrutura básica de funcionamento.

O caso foi registrado na delegacia de São Pedro da Aldeia (125ª DP). A Polícia Civil disse ao que a casa do menino fica no mesmo quintal onde se localiza o canil, que possui três pitbulls. Disse ainda que, neste domingo, vai à casa do homem para que ele preste esclarecimentos, já que na sexta e neste sábado o mesmo não foi localizado no endereço.

No boletim, a família informou ainda que o responsável pelo espaço tentou culpar a criança alegando que o menino estava jogando pedras no cachorro.



A Prefeitura foi procurada pela reportagem para saber se o responsável tem autorização para ter um canil. O município enviou a seguinte nota:

“A equipe de Posturas já notificou o proprietário para regularizar a situação caso ele deseje fazer disso uma atividade comercial e cobrará a regularização da licença (alvará) e todos os documentos necessários. A equipe retornará ao local nesta segunda-feira (30) para dar sequência às fiscalizações”.