Menino de quatro anos morre em Cabo Frio com suspeita de meningite

Na noite de segunda-feira, dia 29, um menino, de apenas quatro anos, morreu com suspeita de meningite na UPA de Cabo Frio.

De acordo com informações, a criança começou a passar mal no domingo, dia 28, após um passeio na feira da cidade com seu pai e foi levada até a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu.

A mãe da criança desmaiou ao saber da notícia e foi medicada.

O corpo do menino foi liberado e o velório acontecerá, nesta tarde de tarde, em uma igreja evangélica no bairro Praia do Siqueira, onde a família reside.