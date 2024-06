Menino ferido em explosão de lancha em Cabo Frio ganha festa de aniversário no reencontro da família

Após 24 dias de internação, a família mineira que ficou ferida durante a explosão de uma lancha em Cabo Frio se reencontrou nesta segunda-feira (3). O reencontro ainda foi marcado pela festa de aniversário de um dos feridos que completou 5 anos e ganhou uma festa de aniversário da equipe do hospital.

O encontro e a festa foi no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. A mãe, de 28 anos, e dois filhos, de 8 e 5 anos, estavam internados no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Eles receberam alta também nesta segunda e foram até Araruama encontrar o pai, de 34 anos, e a filha, de 9 anos, que continuam internados.

Eles ficaram feridos durante a explosão de uma lancha no dia 10 de maio na altura do arco do canal, em Cabo Frio. De acordo com a Guarda Marítima, o acidente ocorreu no momento em que agentes da Guarda faziam um treinamento com a PM e Marinha.

Na lancha estavam o condutor da embarcação, de 30 anos; e um casal, de 29 e 34 anos, com os três filhos: dois meninos, de 4 e 8 anos; e uma menina, de 9 anos de idade. A família é da cidade de Itaguara, no estado de Minas Gerais.