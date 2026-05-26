MI BÚZIOS leva cultura, gastronomia e música latina ao centro de Búzios nesta sexta-feira e sábado

A Praça Santos Dumont e a Casa Argentina, em Armação dos Búzios, serão palco do MI BÚZIOS, nesta sexta-feira (29) e no sábado (30). Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, moda, música, dança e experiências culturais em uma programação voltada para moradores e turistas. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo e da Subsecretaria de Comunicação e Eventos.

O MI BÚZIOS celebra a conexão cultural entre Brasil e Argentina, promovendo um circuito de experiências latinas contemporâneas que valoriza marcas argentinas nascidas em Búzios, a gastronomia artesanal e o turismo de experiência. Durante os dois dias de programação, o público poderá participar de talks culturais, aulas de dança, apresentações musicais, experiências gastronômicas e atividades para toda a família.

Na Praça Santos Dumont, a “Vila Mi Búzios” reunirá restaurantes, chefs, bares e produtores artesanais com influências argentinas e latino-americanas. Entre as opções gastronômicas estarão carnes e choripán, empanadas artesanais, pizzas, raviolis, pratos sem glúten, alfajores, hambúrgueres, além de vinhos argentinos, cervejas artesanais e drinks típicos.

Já a Casa Argentina será dedicada a experiências culturais, networking, talks de gastronomia e moda, além de encontros com empresários e criadores de marcas desenvolvidas em Búzios. Um dos destaques será o Talk Fashion, no dia 30, às 16h, com Melania, da marca Acqua, e Eugênia, da Kenia, abordando empreendedorismo feminino, moda praia, lifestyle e influência cultural.

A programação musical contará com apresentações do grupo El Pogo Cumbiero, Agustina & Banda e sets do DJ Luís Rojas, além de aulas de cumbia, bachata e salsa. O evento também terá um espaço infantil inspirado no universo da Mafalda, com oficinas criativas, recreação e atividades voltadas ao público infantil.

Programação

29 de maio – Sexta-feira

15h às 20h — DJ Luís Rojas (set latino)

16h — Talk Gastronomia “Chefs Argentinos” — Casa Argentina

20h — Show de Cumbia com El Pogo Cumbiero

21h30 — Aula de Cumbia

22h — Baile Latino com DJ Luís Rojas

30 de maio – Sábado

15h — DJ Luís Rojas (set latino)

16h — Talk Fashion com Acqua e Kenia — Casa Argentina

20h — Show Latino com Agustina & Banda

21h30 — Aula de Bachata e Salsa

22h — Baile Latino com DJ Luís Rojas