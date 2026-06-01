Mi Búzios reúne cerca de 10 mil pessoas e movimenta o turismo e a cultura em Búzios

A Praça Santos Dumont foi palco, nos dias 29 e 30 de maio, do Mi Búzios, evento multicultural que reuniu cerca de 10 mil pessoas em uma programação que celebrou a diversidade cultural latino-americana por meio da gastronomia, da música, da moda, da dança e de experiências voltadas para moradores e turistas.

Com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, o evento transformou o centro da cidade em um espaço de convivência, troca de experiências e valorização da cultura, fortalecendo o município como destino turístico e incentivando a economia criativa local.

Durante os dois dias de programação, o público participou de apresentações musicais, aulas de dança, talks culturais, experiências gastronômicas, encontros de networking e atividades para toda a família. A iniciativa também promoveu a integração entre Brasil e Argentina, destacando empreendedores, marcas e projetos que têm Búzios como ponto de conexão.

A percepção positiva do público reforçou a proposta de integração cultural promovida pelo evento. A turista uruguaia Yasmin Moran, que participou pela primeira vez do Mi Búzios, destacou a importância da iniciativa para aproximar as pessoas da cultura latina. “Eu sou metade brasileira e metade uruguaia, por parte do meu pai. É a minha primeira vez aqui no festival e eu acho incrível esse tipo de exposição da cultura latina, principalmente para as pessoas que ainda não conhecem terem a oportunidade de vivenciar essa experiência de uma forma tão legal”, afirmou.

A Vila Mi Búzios reuniu restaurantes, chefs, produtores artesanais e expositores que apresentaram ao público sabores e referências da cultura latino-americana, proporcionando uma experiência que uniu gastronomia, entretenimento e turismo.

Além de oferecer lazer e cultura, o evento contribuiu para a movimentação econômica do município, gerando oportunidades para empreendedores e fortalecendo a imagem de Búzios como um destino capaz de receber eventos que valorizam a diversidade cultural e impulsionam o desenvolvimento local.

Com grande participação popular, o MI BÚZIOS encerrou sua edição consolidando-se como mais uma importante iniciativa para a promoção da cultura, do turismo e da economia criativa no município.