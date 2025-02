Michelle Rosa, “A Voz de Trovão”, promete sacudir o Carnaval da Região dos Lagos

Se tem alguém que sabe fazer o público cantar e dançar, esse alguém é Michelle Rosa, a artista que conquistou a Baixada Litorânea com sua energia contagiante e seu timbre poderoso. Carinhosamente apelidada de “A Voz de Trovão”, Michelle vai agitar o Carnaval da Região dos Lagos, passando por Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Araruama.

O talento de Michelle Rosa ultrapassou fronteiras, levando seu show para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, ela já brilhou nos palcos ao lado de grandes nomes da música brasileira, abrindo shows de Maiara & Maraisa, Wesley Safadão, Sorriso Maroto e Dudu Nobre. Além de ser a primeira cantora regional a se apresentar no palco principal do Cabofolia.

Durante os dias de folia, para os que curtem o Carnaval, é a oportunidade de sentirem de perto essa potência musical!

Confira a agenda de shows e não fique de fora:

???? Sexta-feira (28): Búzios

???? Sábado (01): 16h na Praia do Forte e 21h no Peró (Cabo Frio)

???? Domingo (02): 15h no Bloco do Risco (Praia do Siqueira, Cabo Frio) e 20h no Bloco dos Amigos (Arraial do Cabo)

???? Segunda-feira (03): 18h na Estação do Carnaval de Cabo Frio (OH Sorte + Foleyzada)

???? Terça-feira (04): 21h na Praia Seca (Araruama)

Prepare-se para um Carnaval inesquecível com Michelle Rosa!

Acompanhe toda a agenda da artista no Instagram:

@michellerosacantora

Keetherine Giovanessa

Assessoria de Imprensa

Contato: (22) 99815-7773