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Miguel Alencar, vice prefeito de Cabo Frio, declara apoio a Lula

Jornal de Sábado
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Nesta terça-feira, dia 26, Miguel Alencar, vice prefeito de Cabo Frio, publicou uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, durante agenda realizada no último fim de semana.

Cabo Frio é uma cidade governada por um prefeito do PL é-a publicação ficou clara que o vice não apoia mais o governo.

Em publicação nas redes sociais, Miguel saiu em defesa da aproximação com o governo federal, destacou a importância das relações institucionais e reproduziu uma frase atribuída a Lula: “Quanto custa não fazer?”. No texto publicado, o vice prefeito afirmou que o compromisso com a população deve estar acima das diferenças partidárias e defendeu o diálogo entre diferentes esferas de poder.

Miguel ainda alfinetou o prefeito ao dizer: “uma cidade mais justa, humana e presente no dia a dia das pessoas se constrói com união, diálogo e trabalho”, disse.

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