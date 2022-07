Milhares de turistas lotam Búzios no fim de semana prolongado

A península mais badalada do Brasil recebeu milhares de turistas neste fim de semana prolongado, devido às comemorações da padroeira da cidade, Sant’Anna, que é comemorado dia 26 de julho. A Prefeitura apostou em eventos distintos unindo o Circuito do 20º Festival de Inverno do Sesc e a Festa de Sant’Anna.

Shows musicais com artistas consagrados, intervenções artísticas, atividades recreativas e oficinas do Sesc, além da corrida da Padroeira atraíram milhares de pessoas nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 nas praças: Santos Dumont, no Centro; Inefi, na Rasa; dos Pescadores e alto do morro de Sant’Anna. De acordo com a Associação de Hotéis, a média geral de ocupação da rede hoteleira da cidade ficou em 90%, e nos maiores hotéis a ocupação foi de 100%.

Na sexta-feira (22) o cantor e compositor Diogo Nogueira subiu no palco do 20º Festival de Inverno do Sesc, na praça Santos Dumont, no Centro, levando o público presente ao delírio com um vasto repertório, entre elas, a música “Pé na Areia”.

No sábado (23), no mesmo palco do Sesc foi a vez do músico Paulinho Moska se apresentar e contagiar o público presente ao som de MPB.

Em paralelo aos shows musicais de sexta-feira e sábado (22 e 23), na praça do Inefi, na Rasa, rolavam as atividades recreativas do Sesc como: badminton, mini vôlei, mini tênis, mini golfe, tiro com arco e tênis de mesa.

No sábado (23), também teve o início a programação dos festejos da padroeira de Búzios, Sant’Anna, na praça dos Pescadores e no alto do morro, ao lado da igreja de Sant’Anna com shows musicais, barraquinhas de comidas típicas, Corrida de Sant’Anna, além de toda a programação religiosa, como: missas, procissões e terços.

terços.

Artistas consagrados, como: Grupo Falamansa, Sandro Andrade, João e Fabrício, Forró de Agustina e Banda, Rayssa Keller e Leandro, Victor Stival, as Buzianas e DJ Léa deram um brilho especial ao evento. A procissão atraiu centenas de fiéis pelas ruelas do bairro, sendo finalizada com a Santa Missa Campal e a queima de fogos.

Foram cinco (05) dias de intensa programação, que uniu cultura, religiosidade e esportes, atraindo um público seleto e diversificado para a cidade.