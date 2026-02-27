Mobilidade Urbana: Linhas de transporte coletivo estão com alterações temporárias em Cabo Frio

Devido a pontos de alagamento, algumas linhas do transporte coletivo operam com alterações temporárias:
- Linha 303 – Av. do Contorno x Jardim Caiçara: suspensa temporariamente.
- Linha 302 – São Cristóvão x Agrisa: operando até o Surucucu.
- Linha 311 – Av. do Contorno x Célula Mater: não está entrando na Célula Mater.
- Linha 354 – Av. do Contorno x Shopping: suspensa temporariamente.
As equipes seguem monitorando as condições das vias. Assim que houver segurança, os itinerários serão restabelecidos.
Pedimos a compreensão de todos e orientamos que acompanhem as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura.