Mobilidade Urbana: Linhas de transporte coletivo estão com alterações temporárias em Cabo Frio

Devido a pontos de alagamento, algumas linhas do transporte coletivo operam com alterações temporárias:

  • Linha 303 – Av. do Contorno x Jardim Caiçara: suspensa temporariamente.
  • Linha 302 – São Cristóvão x Agrisa: operando até o Surucucu.
  • Linha 311 – Av. do Contorno x Célula Mater: não está entrando na Célula Mater.
  • Linha 354 – Av. do Contorno x Shopping: suspensa temporariamente.

As equipes seguem monitorando as condições das vias. Assim que houver segurança, os itinerários serão restabelecidos.

Pedimos a compreensão de todos e orientamos que acompanhem as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura.

