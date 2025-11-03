Montagem da estrutura da Feira + Forte, em Cabo Frio, já começou

A montagem da estrutura da Feira + Forte já começou. O evento, organizado pela Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio com o apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, acontece de 20 a 23 de novembro, no Espaço de Eventos da cidade. Toda a estrutura está sendo montada em dois pavilhões de 2.700m² cada um. Ao todo serão mais de 200 estandes, com medidas que variam entre 4m², 9m² e 16m². Mais de 90% dos espaços já foram vendidos para empresas e indústrias da cidade, que estão oferecendo produtos e serviços com descontos de até 70%, antecipando a Black Friday e as vendas de Natal.

Para facilitar a circulação do público e melhorar a experiência de compra, os espaços serão distribuídos por setores como varejo e artesanato local (vestuário, calçados, joalheria, móveis, eletrodomésticos, decoração, produtos naturais, artesanato), construção civil, imobiliária e sustentabilidade (pisos, revestimentos, obra bruta, piscinas, energias renováveis, construtoras, ferramentas), wellness e fitness (suplementos, saúde integrativa), serviços e instituições (academias, escolas, clínicas, bancos, Sebrae, Prefeitura), alimentação e gastronomia (bares, restaurantes, cervejarias, alimentação saudável, produtos artesanais), casamento e eventos (buffets, trajes, serviços especializados), área externa (carros, motos, barcos, náutica, helicópteros, máquinas industriais, equipamentos gastronômicos) e infantil (produtos para bebês).

– Nesses últimos dias a procura pelos estandes deu uma acelerada. Os segmentos de alimentação, automotivo, artesanato e food truck já estão totalmente esgotados. Na área do varejo, para ampliar a experiência do consumidor, distribuímos os estandes por segmentos e a maioria também já se esgotou. Então o público pode ter certeza que vai encontrar uma grande variedade de produtos e serviços, e preços realmente promocionais, porque esse é um compromisso da Feira + Forte, realmente antecipar as ofertas da Black Friday, e dar condições para que os visitantes possam antecipar as vendas de Natal gastando muito menos levando presentes de qualidade – garantiu o presidente da Associação, Wagner Lucas Oliveros.

Toda a estrutura da Feira + Forte também foi pensada para facilitar a circulação dos visitantes e tornar a experiência mais interativa. Por isso, a Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio já está finalizando a criação de um aplicativo de celular que permitirá que o consumidor escaneie os QR Codes que serão distribuídos em diversos pontos estratégicos.

– A palavra chave desta edição da Feira + Forte é “experiência do consumidor”. Queremos que o visitante aproveite ao máximo cada minuto que passar ali dentro do nosso espaço, por isso estamos investindo em facilidades para que ele encontre tudo o que procura de forma muito rápida. Ao escanear o QR Code com nosso aplicativo, o público terá acesso ao mapa digital do evento, à lista de expositores, programação cultural, informações úteis e promoções relâmpago exclusivas – contou Wagner.

Além de promoções, a edição deste ano terá uma programação diversificada, incluindo shows, DJs, atrações infantis no fim de semana, sorteio de brindes e até um espaço de podcast. Pela primeira vez, o evento também vai abrigar o Programa Emprego Já, iniciativa da Prefeitura de Cabo Frio coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com foco em ampliar oportunidades de inserção profissional e aproximar empresas de quem busca colocação no mercado de trabalho.

Em parceria com a CVC, a Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio anunciou que também vai sortear viagens entre os visitantes, que poderão adquirir o ingresso diário no valor de R$ 2. Por conta das promoções e atrações, a expectativa é que a Feira + Forte atraia mais de 10 mil visitantes por dia.