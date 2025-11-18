Montagem da Feira + Forte em Cabo Frio chega à reta final

Começa nesta quinta-feira (20), a edição 2025 da Feira + Forte, organizada pela Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A fase de montagem dos dois pavilhões no Espaço de Eventos está nos últimos ajustes e, desde a segunda-feira (17), os empresários que adquiriram um espaço no evento estão no local para acompanhar a distribuição dos estandes.

A solenidade oficial de abertura, com a presença de autoridades e da diretoria da Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio, está marcada para esta quinta-feira (20), ao meio-dia, quando o espaço também será oficialmente aberto ao público. Segundo a organização da feira, a procura pelos estandes que ainda estavam disponíveis para comercialização foi intensificada nos últimos dias, com 100% dos espaços comerciais vendidos.

A escolha da data foi feita para um período estratégico: antecipando a Black Friday que, neste ano, acontece nacionalmente no dia 28 de novembro, e impulsionando as vendas de Natal. A proposta é aproveitar esse momento de alta demanda para gerar oportunidades concretas não só para o comércio local, mas também para o consumidor, que encontrará produtos de qualidade com preços promocionais.

A Prefeitura de Cabo Frio também terá um estande na Feira + Forte, oferecendo os serviços da Casa do Empreendedor e do programa “Emprego Já!”. Nesta segunda-feira, o prefeito Dr. Serginho esteve no local acompanhando de perto o andamento da montagem.

No total, a Feira + Forte terá dois pavilhões de 2.700 metros quadrados cada. Serão mais de 200 estandes, com tamanhos variados, reunindo empresas e prestadores de serviços. A divisão dos pavilhões será feita setorialmente: varejo e artesanato local; construção civil, imobiliária e sustentabilidade; wellness e fitness; serviços e instituições; casamento e eventos; produtos infantis; além de uma praça de alimentação e gastronomia, onde também haverá shows e atrações culturais, e uma área externa, com oferta de carros, motos, barcos, náutica, helicópteros, máquinas industriais e equipamentos gastronômicos.

O ingresso para a Feira + Forte vai custar R$ 2 por dia e a expectativa da organização é de que pelo menos 40 mil pessoas circulem pelo evento de quinta a domingo. Por conta disso, o horário de funcionamento será ampliado: todos os dias a abertura será ao meio-dia; de quinta (20) a sábado (22), o público pode circular pelos estandes até às 23h; no domingo, o encerramento está previsto para às 21h.