Montagem de ombrelones, cadeiras e demais equipamentos está proibida por parte de comerciantes nas praias de Búzios

Jornal de Sábado
IMG_0942

Terminou na última quinta-feira (08) a primeira etapa da decisão judicial, que consistia na notificação de todos os quiosqueiros e permissionários que atuam nas praias de Búzios, para que se adequem à determinação que estabelece novas regras para o uso e a organização das áreas de praia no município. A partir de agora, está proibida a montagem de ombrelones, cadeiras, mesas e demais equipamentos por parte de comerciantes e barraqueiros. Esses itens só poderão ser colocados na areia mediante solicitação direta dos frequentadores.

A medida foi determinada pela juíza Dra. Mônica, durante audiência pública realizada no dia 4 de julho, na Praça Santos Dumont. A ação teve início no dia 11 de julho, na Praia da Ferradura, e foi sendo gradualmente estendida para todas as praias da cidade. Todos os ambulantes foram previamente notificados sobre as novas normas.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Sérgio Ferreira, todos os comerciantes das praias receberam cópias oficiais da decisão judicial. “Nosso trabalho foi feito com diálogo, orientação e respeito. A Prefeitura está empenhada em garantir o cumprimento da ordem judicial com organização e justiça para todos os envolvidos”, afirmou.

A Prefeitura de Búzios destaca que o objetivo da medida é garantir a organização do espaço público, preservar o acesso livre às praias e promover o uso equilibrado das áreas costeiras. As equipes de fiscalização seguirão atuando de forma contínua para assegurar o cumprimento da determinação.

