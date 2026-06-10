Monte Alto, em Arraial do Cabo, recebe Programa Saúde na Escola neste sábado

Os moradores e estudantes do distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, terão acesso a diversos serviços gratuitos neste sábado (13), durante mais uma edição do Programa Saúde na Escola (PSE). A ação será realizada na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, localizada na Avenida Pedro Francisco Sanches, s/nº, das 9h às 12h.

Além da comunidade escolar da unidade, a iniciativa também atenderá alunos matriculados das creches Ieda Corrêa de Macedo e Maria do Socorro Dantas.

Entre os serviços oferecidos estão consulta de enfermagem, aferição da pressão arterial, testagem de glicose, vacinação, agendamento para exame preventivo, avaliação da saúde bucal, orientação sobre escovação e aplicação de flúor, além da entrega de kit de higiene bucal. A população também poderá receber orientações sobre saúde do idoso e combate ao tabagismo, além de informações sobre prevenção à dengue, com exposição de maquete educativa e distribuição de panfletos informativos.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os participantes levem CPF e a caderneta de vacinação. No caso de menores de idade, é necessário estar acompanhado por um responsável legal.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social também participará da ação com serviços de sub-registro, atendimentos do CadÚnico e corte de cabelo masculino, com a Oficina de Barbeiro, da Superintendência da Juventude.

Durante a ação, também será realizada a avaliação antropométrica (peso e altura) para o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. Os beneficiários devem apresentar documento de identificação (RG ou CPF), Cartão do SUS, cartão do Bolsa Família ou número do NIS, caderneta de vacinação das crianças e caderneta da gestante, quando for o caso.

Já a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Sala de Leitura, promoverá atividades educativas e recreativas para as crianças, com brincadeiras e momentos de interação.

O Programa Saúde na Escola é uma realização da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Todos os serviços são gratuitos e abertos à comunidade.