Monte Celeste recebe plantio de mais de 4 mil mudas em São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia segue com ações em prol da arborização da cidade. A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca firmou uma medida compensatória de reflorestamento com a empresa do ramo de construções, BRZ Empreendimentos. A iniciativa é uma compensação pela construção de prédios, para neutralizar a emissão de carbono no município. A ação visa o reflorestamento de uma área de 34 mil m², o equivalente a três campos de futebol e meio. O plantio de 4 mil e 500 mudas já começou no Monte Celeste, no bairro São João, dando continuidade à ação de plantio no Mirante do Poço Fundo, totalizando 5 mil mudas. O Monte Celeste integra o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica. A atividade conta, também, com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho.

O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, acompanhou o andamento do plantio nesta segunda-feira (24/03). Também estiveram presentes o diretor Leonardo Rosa, o gestor do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica e técnico de Meio Ambiente, Messias Valadares, e o guarda ambiental Wellington Prates. “Estamos antenados com a adaptação a mudanças climáticas e, nesse sentido, nós estamos fazendo esse plantio no setor do Parque Natural, no Monte Celeste, com o objetivo de promover a recuperação florestal”, destacou o secretário Mario Flavio.

A primeira etapa foi o cercamento da área e o preparo de roçada e adubação. Em seguida, a construtora deu início à fase de plantio das mudas. Estão sendo plantadas cerca de 30 espécies nativas da Mata Atlântica. De acordo com o sócio-proprietário da construtora e engenheiro técnico responsável pelo projeto, Elon Dalmasso, nos próximos 30 dias será feita a adubação folhear e de cobertura, além da irrigação. As mudas são plantadas com hidrogel, tecnologia que permite manter o solo úmido e propício por mais tempo. As cápsulas de gel são hidratadas antes do plantio e armazenam a água. Quando chove, elas atuam da mesma forma, armazenando e liberando a água lentamente. A manutenção da área ficará a cargo da empresa pelo período de um ano.



As mudas foram providenciadas pela própria empresa, que contará com o apoio da Secretaria de Agricultura, por meio do Horto Municipal. As autoridades estiveram no local, nesta segunda-feira (24/03), para avaliar a possibilidade de abrigar e ajudar a conservar o material adquirido pela BRZ Empreendimentos.

O secretário da pasta, Thiago Ribeiro falou sobre a participação da Secretaria na ação. “A Secretaria de Agricultura vai manter as mudas até estarem no ponto de fazer o replantio pela empresa. Então, a gente vai cuidar, regar e fazer controle de pragas, conforme o necessário, e liberando conforme a demanda de plantio da construtora no local acordado”, explicou.

Além de oferecer mais conforto e qualidade de vida para a cidade, a ação irá aumentar a área verde do município. O local possui vista panorâmica da cidade e a iniciativa de reflorestamento será mais um ativo turístico e ambiental.