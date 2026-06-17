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Morador de Cabo Frio está desaparecido

Jornal de Sábado
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Familiares e amigos estão à procura de Leandro Silva de Abreu, que está desaparecido desde a noite desta terça-feira (16), em Cabo Frio.

De acordo com informações da família, Leandro foi visto pela última vez após as 22h, passando pela região da Boca do Mato. Antes disso, ele havia saído do trabalho, na Drogaria Geribá, localizada no Jardim Esperança.

No momento do desaparecimento, ele estava em uma motocicleta Yamaha Fazer vermelha. A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Leandro entre em contato pelos telefones: (22) 99785-3747 ou (22) 99899-9811.

Qualquer informação pode ajudar a localizar Leandro e trazer respostas para seus familiares.

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