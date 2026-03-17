Moradores ateiam fogo em pneus em protesto contra falta de estrutura no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia

Moradores do bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, realizaram um protesto na manhã desta terça-feira (17) contra a falta de infraestrutura na região. Para chamar a atenção do poder público, manifestantes atearam fogo em pneus e interditaram parcialmente a via conhecida como Estrada do Vinhateiro.

Segundo os moradores, os principais problemas enfrentados no bairro são a ausência de pavimentação, buracos, alagamentos constantes e o mato alto, que dificultam a circulação e colocam em risco quem passa pelo local. A situação afeta tanto moradores quanto comerciantes e motoristas que utilizam a via diariamente.

A Estrada do Vinhateiro é considerada uma via importante para a mobilidade na Região dos Lagos. Pelo trecho circulam carros, motos, ônibus, ciclistas e pedestres que seguem para outros bairros de São Pedro da Aldeia, para Cabo Frio ou que utilizam a estrada como acesso à RJ-140.

Em alguns pontos, segundo relatos, quase não é possível ver o asfalto por causa da grande quantidade de terra acumulada na pista.

Além dos buracos e da falta de pavimentação, os moradores também reclamam do mato alto às margens da via.

De acordo com eles, a vegetação tem atraído mosquitos, cobras e outros animais, aumentando o risco de doenças e comprometendo a segurança de quem vive na região.

Em nota a Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que o local já está incluído na programação de trabalho da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e receberá ações ainda nesta semana.