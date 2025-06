Moradores da Gamboa, em Cabo Frio, são orientados a remover veículos abandonados

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública realizou nesta segunda-feira (23) mais uma etapa do trabalho de ordenamento urbano no bairro Gamboa. A ação teve como foco a orientação dos moradores sobre os cuidados com veículos em desuso e a importância de manter as vias públicas desobstruídas e seguras.

Durante a fiscalização, coordenada pela Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, foram removidos alguns veículos que já haviam sido notificados em visitas anteriores e que permaneceram nas ruas mesmo após o prazo para regularização. Nestes casos, como prevê a legislação, os automóveis foram encaminhados para o depósito público do município.

Além de garantir mais fluidez e segurança no trânsito, o trabalho contribui para evitar o acúmulo de entulho e possíveis focos do mosquito da dengue. A proposta da Secretaria é, acima de tudo, reforçar junto à população a importância de cuidar dos espaços coletivos e colaborar com a conservação da cidade.

Outras ações como essa seguirão acontecendo em diferentes bairros, sempre com foco na conscientização, no diálogo e no bem-estar de todos.