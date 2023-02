Moradores de Cabo Frio relatam sentirem tremor na terra

Moradores da cidade de Cabo Frio relatam, nas redes sociais, que sentiram a terra tremer na manhã desta segunda-feira, dia 30.

“O que foi esse tremor de terra aqui em Cabo Frio por volta das 5:30?”, perguntou um morador.

Uma moradora também disse que sentiu a terra tremer no início da manhã. “Fui beber água, sentei no sofá, ouvir um barulho as janelas e portas tremeram, coisas de segundos e senti o chão também. Meu cachorro começou a chorar. Meu marido no quarto disse que sentiu também, a janela do vidro estremeceu”, relatou a moradora.

Moradores de vários bairros relatam que sentiram, contudo, até agora, não se sabe se realmente aconteceu.