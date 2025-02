Na noite de quarta-feira, na parte externa de uma casa na Rua Nicolau Francisco Filho, na Vila Caranga, em Búzios, uma Jiboia foi encontrada nas proximidades do imóvel, assustando os moradores.

Relatos indicam que, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no local atacaram a cobra com pedradas na cabeça. Quando os agentes chegaram para realizar a captura, constataram que o animal infelizmente estava sem vida.

Trata-se da mesma localidade onde resgate de um jacaré em um bueiro.