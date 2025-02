Morre advogado Dr Claudio Mansur

Morreu no Hospital Santa Izabel em Cabo Frio, aos 79 anos, o advogado e vice presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio, Cláudio de Albuquerque Mansur. O advogado se especializou em Direito Penal e participou de cerca de oitenta juris em todo o Estado.

Mansur se destacou ainda, como Consultor Jurídico da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo no Governo David Dutra; Chefe de Gabinete da Secretaria de Serviços Públicos no Governo do Estado, em 74. Também foi nomeado Chefe de Gabinete interino da Secretaria de Transporte em 1976. Ele recebeu o Título de Cidadão Cabista 1986 e o Título de Cidadão CaboFriense em 1987, e foi condecorado com a Medalha e Menção Honrosa do Governo do Estado da Guanabara, em 1975.

O advogado, ultimamente, mantinha um consultório de advocacia empresarial, além de completa estrutura para a advocacia criminal, cível, família e trabalhista com a mulher Cris Mansur. A família ainda não divulgou o horário do velório e do sepultamento do advogado. A última postagem dele na rede social foi no Dia dos Namorados do ano passado, uma declaração de amor a mulher Cris. “Você é a razão da minha felicidade e com você aprendi amar de verdade. Obrigado meu amor. Você me deu vida, amor e felicidade”, escreveu Mansur.