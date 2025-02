Faleceu na tarde desta quarta-feira (26) o jornalista Marcelo Rosa, aos 64 anos. Marcelo estava internado no Hospital Geral de Arraial do Cabo há alguns dias, até que teve complicações de saúde. Ainda não se sabe a causa da morte.

Jornalista conceituado e com décadas de atuação na Região, Marcelo era dono do Jornal Regional. Em breve a família divulgará o horário e local do sepultamento.

Matéria em atualização