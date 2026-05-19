Moto aquática é furtada em Arraial do Cabo e aparece em Cabo Frio horas depois

Uma moto aquática avaliada em R$ 75 mil foi furtada na manhã desta segunda-feira (18), em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo.

Câmeras de segurança registraram a embarcação sendo transportada pelo bairro Guarani, em Cabo Frio, horas após o crime. Vídeos obtidos pela vítima mostram o momento em que a moto aquática é levada por uma rua da cidade.

O furto aconteceu por volta das 6h. Segundo o proprietário, o equipamento foi levado por criminosos e, cerca de 35 minutos depois, apareceu nas imagens de monitoramento circulando em Cabo Frio.

O dono pede ajuda de moradores e comerciantes que tenham câmeras de segurança para tentar localizar a moto aquática, que, segundo suspeitas, ainda pode estar na região.

Um boletim de ocorrência foi registrado. Informações podem ser repassadas pelos telefones (22) 99275-7274 ou 190.