Moto roubada é recuperada em Arraial do Cabo

Uma motocicleta roubada no bairro Roça Velha, em Arraial do Cabo, foi recuperada nesta segunda-feira (13), após uma ação conjunta da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e do PROEIS, da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A ocorrência começou após denúncias de homens armados circulando pela região. Durante o patrulhamento, as equipes localizaram um grupo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das viaturas, um homem abandonou a motocicleta e fugiu a pé. Outro foi detido e levado para averiguação.

Na 132ª DP, foi confirmado que o veículo abandonado era fruto de um roubo ocorrido ontem mesmo no bairro. O condutor que foi levado à delegacia passou por levantamento documental. Como não foram encontradas irregularidades ou ligação direta com o crime, ele foi liberado pela policia.

O proprietário compareceu à delegacia, reconheceu o veículo e teve o bem devolvido após os procedimentos legais. O caso segue sob investigação para identificar outros envolvidos.