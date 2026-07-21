Motociclista é atingido por fio no pescoço após caminhão romper fiação em Cabo Frio: ‘Impacto muito forte’

Jornal de Sábado
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Um motociclista por aplicativo ficou ferido após ser atingido no pescoço por um fio que se rompeu depois de um caminhão atingir a fiação aérea na Rua Sete, no bairro Parque Burle, em Cabo Frio. O acidente aconteceu na tarde de domingo (19). Segundo a vítima, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro. 

Thiago Pereira Saraiva contou que havia acabado de sair de casa para trabalhar e transportava uma passageira quando o caminhão, que seguia no sentido contrário, atingiu os cabos que cruzavam a via. Com o impacto, um dos fios se rompeu e atingiu o pescoço do motociclista. 

“Foi um impacto muito forte. Consegui desviar um pouco o pescoço do fio e ainda equilibrar a moto. Depois tive um apagão. A passageira pediu para o motorista parar, mas ele foi embora”, relatou.

Segundo Thiago, o fato de estar em baixa velocidade evitou consequências mais graves. 

“Graças a Deus eu estava devagar. Se estivesse mais rápido, talvez eu nem estivesse aqui contando essa história”, disse. 

A passageira acionou a esposa dele, Marcilene Porfíria Oliveira, que o levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle. 

Thiago recebeu atendimento médico e foi liberado. Ele sofreu um corte superficial no pescoço, sem necessidade de pontos, mas afirma que continua com dores no pescoço, no peito e na garganta, principalmente ao engolir alimentos. Segundo a família, um médico recomendou a realização de uma endoscopia para verificar a existência de possíveis lesões internas. 

Além das consequências físicas, o motociclista afirma que o acidente também trouxe prejuízos financeiros. Autônomo, ele trabalha por aplicativo e como segurança e, desde o acidente, está afastado das atividades. 

“Se eu não trabalho, eu não recebo. Já perdi dias de serviço, tive gastos com remédios e ainda posso precisar fazer exames”, afirmou. 

A esposa contou que recebeu uma ligação do marido pedindo ajuda e, inicialmente, pensou que fosse uma brincadeira. 

“Quando cheguei ao local, encontrei meu marido caído no chão e sendo amparado pela passageira. Foi desesperador”, disse. 

Segundo Marcilene, o filho do casal, de 7 anos, também ficou abalado ao ver as imagens do acidente.

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