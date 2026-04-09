Pular para o conteúdo

Motociclista é resgatado de helicóptero após acidente na RJ-106, em Iguaba

Jornal de Sábado
Um motociclista foi resgatado de helicóptero ficou após um acidente envolvendo uma moto e um carro na tarde desta terça-feira (8), na RJ-106, altura do km 102, em Iguaba Grande. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida em estado delicado. 

De acordo com os bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 15h25 para atender a vítima. 

Segundo a polícia, a moto seguia no sentido Iguaba Grande x São Pedro da Aldeia quando atingiu lateralmente um carro que realizava uma conversão para acessar o sentido contrário da via.

Por conta da gravidade, foi necessária a transferência aérea para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo no RJ. 



