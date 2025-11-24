Pular para o conteúdo

Motociclista fica ferido após colisão na RJ-102, em Búzios

Um motociclista ficou ferido após uma colisão na manhã desta segunda-feira (24) na RJ-102, na altura do bairro Cem Braças, em Armação dos Búzios.

O acidente ocorreu por volta das 9h30, segundo o Comando de Policiamento Rodoviário. 

De acordo com os agentes, a moto seguia no sentido Búzios–Cabo Frio quando atingiu um carro que cruzava a pista. 

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé. A motorista do carro não se feriu. 

