Motociclista fica gravemente ferido após acidente com máquina da prefeitura na RJ-140

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (10), na RJ-140, na altura do km 24, no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), a ocorrência foi registrada por volta das 8h e envolveu uma motocicleta e uma motoniveladora. Os veículos seguiam no sentido São Pedro da Aldeia–Cabo Frio quando houve a colisão traseira.

Segundo a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, o motociclista trafegava pelo acostamento da rodovia e acabou atingindo uma máquina da Secretaria de Serviços Públicos que estava parada no local.

O condutor da moto sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento de emergência, com estabilização do quadro clínico e abertura de protocolo de politrauma.

Após avaliação médica, o paciente foi regulado e transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), unidade de referência para casos de maior complexidade. O operador da motoniveladora não se feriu.

A primeira equipe a chegar ao local foi do CPTran, com apoio de agentes de trânsito. A Guarda Civil Municipal também esteve presente por se tratar de um bem público, mas não atuou diretamente na ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Aldeia, que vai apurar as circunstâncias do acidente. Não houve apreensão de materiais e não há indícios de crime.