Motociclista morre após bater em ponto de ônibus na RJ-140, em São Pedro da Aldeia

Um motociclista identificado como Carlos Amaral Rocha, conhecido como ‘Amaral’, no bairro São João, morreu na noite de sábado (21) após sofrer um acidente na RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no km 17,5 da rodovia. Carlos teria perdido o controle da moto e colidiu contra um ponto de ônibus recém-construído no local. Ainda segundo a PM, não houve o envolvimento de outros veículos no acidente. As causas da colisão ainda não foram confirmadas. O caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Moradores da região, incluindo familiares da vítima, reclamam das condições da pista. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) informou que atua para melhorar a rodovia com investimentos na modernização da iluminação e no asfalto. O órgão destacou que R$ 57 milhões estão sendo aplicados na troca do sistema de iluminação da via.

Ainda segundo o DER, está em andamento o processo de licitação para a instalação de novos radares em rodovias de todo o Estado. Enquanto os novos equipamentos não são implantados, a sinalização está mantida nos trechos como forma de alertar os motoristas sobre os limites de velocidade.