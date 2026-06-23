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Motociclista morre em acidente com dois ônibus na RJ-138, em Araruama

Jornal de Sábado
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Um motociclista, identificado como Célio Basílio dos Santos, de 67 anos, morreu após se envolver em um acidente com dois ônibus na noite desta segunda-feira (22), na RJ-138, em Araruama. 

O acidente aconteceu na altura do km 5 da rodovia, na localidade de São Vicente. 

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), o motociclista seguia pela via quando colidiu de frente com um dos ônibus. Em seguida, a motocicleta atingiu um segundo coletivo que trafegava no mesmo sentido.

Célio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os motoristas dos ônibus não ficaram feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e da perícia da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para a realização dos procedimentos periciais. 

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente. 

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