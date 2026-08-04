Motociclista morre em acidente na RJ-140 em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um motociclista de 26 anos morreu em um acidente na RJ-140, em Cabo Frio, na tarde desta segunda-feira (3). O acidente aconteceu na altura da Praia do Foguete. 

O passageiro da moto, um jovem de 22 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE) de Cabo Frio. O estado de saúde dele não foi informado. 

Segundo relato do motorista do carro aos policiais, ele aguardava no acostamento para acessar uma via à esquerda quando iniciou a conversão e ocorreu a colisão com a motocicleta, que seguia no mesmo sentido da rodovia. 

A perícia foi realizada no local e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do acidente. 

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