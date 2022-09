Motorista atropela advogada em São Cristovão, em Cabo Frio, e foge sem prestar socorro

Na tarde de terça-feira, dia 13, uma mulher foi atropelada na Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão, Cabo Frio.

Nas imagens é possível ver que ela estava atravessando a rua quando um carro preto a atropelou. A mulher atropelada é Katia Santana, advogada Civil e Trabalhista. Katia também possui um studio de dança na cidade de Cabo Frio.

Segundo testemunhas, o motorista não prestou socorro e fugiu do local. As testemunhas ainda disseram que ele parou o veículo, pegou uma peça do carro e fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros levou a vítima para o Hospital Central de Emergências (HCE), no mesmo bairro. De lá, ela foi transferida para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo.

Katia está em coma induzido.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista já foi identificado, agora os agentes fazem buscas para localiza-lo.