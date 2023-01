Motorista de caminhão da Enel dá ré, não vê encarregado que acaba morto

Um grave acidente de trabalho tirou a vida de um homem, na tarde desta segunda-feira (30), no trevo de Campos Novos, distrito de Tamoios, em Cabo Frio.



O motorista de um veículo da Enel, ao dar ré, acabou atropelando seu encarregado.



Segundo informações, ele teria passado por cima da cabeça do rapaz, que morreu ainda no local. Ainda conforme informações iniciais, a vítima teria tropeçado e caído atrás do caminhão. O motorista não teria visto.

Autoridades foram acionadas ao local.

O caso ainda não foi confirmado pela PM.