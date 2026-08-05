Motorista de transporte escolar de São Pedro da Aldeia é preso após condenação por estupro de vulnerável

Um motorista do transporte escolar da Prefeitura de São Pedro da Aldeia foi preso pela Polícia Civil após ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a corporação, Fábio de Souza Lobo foi localizado em casa nesta terça-feira (4), por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia) e encaminhado ao sistema prisional.

A investigação teve início em agosto de 2023, após uma denúncia envolvendo uma menina de 9 anos. Segundo o inquérito, a criança passou a apresentar mudanças de comportamento na escola, ansiedade e queixas de dores no corpo, o que levou a família a procurar atendimento psicológico.

Durante o acompanhamento pela rede de proteção, a menina relatou que teria sido vítima de abuso sexual praticado pelo pai de uma amiga. De acordo com a investigação, ela frequentava a casa do homem para brincar com as filhas dele e afirmou que ele teria tocado suas partes íntimas por baixo da roupa.

A vítima foi ouvida por meio de depoimento especial, procedimento adotado para crianças e adolescentes em ambiente apropriado e com técnicas específicas. Segundo a Polícia Civil, o relato foi considerado compatível com as informações apresentadas pela mãe da menina.

A criança também passou por exame de corpo de delito, que, segundo a documentação anexada ao inquérito, não identificou alterações físicas relacionadas ao fato investigado.

Em depoimento, Fábio negou as acusações. Ele afirmou que a menina frequentava sua residência para brincar com suas filhas e que o contato físico ocorreu apenas durante brincadeiras, sem conotação sexual.

Ao final da investigação, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do motorista por estupro de vulnerável. O processo foi encaminhado à Justiça, que deu continuidade à ação penal até a condenação do acusado.

Em nota, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que acompanha os desdobramentos do caso. O município afirmou que o motorista é servidor efetivo e que eventuais medidas administrativas serão adotadas conforme prevê o Estatuto dos Servidores Públicos e o devido processo legal.

A administração municipal informou ainda que o servidor tomou posse em 2018 e apresentou certidão de antecedentes criminais, conforme as exigências legais vigentes à época. A Prefeitura não informou se ele foi afastado das funções após a prisão.