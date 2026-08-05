Motorista de transporte escolar de São Pedro da Aldeia é preso após condenação por estupro de vulnerável

Jornal de Sábado
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Um motorista do transporte escolar da Prefeitura de São Pedro da Aldeia foi preso pela Polícia Civil após ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a corporação, Fábio de Souza Lobo foi localizado em casa nesta terça-feira (4), por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia) e encaminhado ao sistema prisional. 

A investigação teve início em agosto de 2023, após uma denúncia envolvendo uma menina de 9 anos. Segundo o inquérito, a criança passou a apresentar mudanças de comportamento na escola, ansiedade e queixas de dores no corpo, o que levou a família a procurar atendimento psicológico. 

Durante o acompanhamento pela rede de proteção, a menina relatou que teria sido vítima de abuso sexual praticado pelo pai de uma amiga. De acordo com a investigação, ela frequentava a casa do homem para brincar com as filhas dele e afirmou que ele teria tocado suas partes íntimas por baixo da roupa.

A vítima foi ouvida por meio de depoimento especial, procedimento adotado para crianças e adolescentes em ambiente apropriado e com técnicas específicas. Segundo a Polícia Civil, o relato foi considerado compatível com as informações apresentadas pela mãe da menina. 

A criança também passou por exame de corpo de delito, que, segundo a documentação anexada ao inquérito, não identificou alterações físicas relacionadas ao fato investigado. 

Em depoimento, Fábio negou as acusações. Ele afirmou que a menina frequentava sua residência para brincar com suas filhas e que o contato físico ocorreu apenas durante brincadeiras, sem conotação sexual. 

Ao final da investigação, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do motorista por estupro de vulnerável. O processo foi encaminhado à Justiça, que deu continuidade à ação penal até a condenação do acusado. 

Em nota, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que acompanha os desdobramentos do caso. O município afirmou que o motorista é servidor efetivo e que eventuais medidas administrativas serão adotadas conforme prevê o Estatuto dos Servidores Públicos e o devido processo legal. 

A administração municipal informou ainda que o servidor tomou posse em 2018 e apresentou certidão de antecedentes criminais, conforme as exigências legais vigentes à época. A Prefeitura não informou se ele foi afastado das funções após a prisão.

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