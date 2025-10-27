Motorista desvia rota com mercadorias de compras online e é encontrado com cápsula de cocaína em comunidade de Araruama







Um motorista que transportava mercadorias de compras online foi localizado pela Polícia Militar na tarde de sábado (25), após desviar a rota de distribuição e parar com o veículo na comunidade “Norival Carvalho”, que tem ocorrência de tráfico de drogas, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

A ocorrência começou quando a PM recebeu informações de que uma Fiorino branca teria sido roubada e estaria circulando pela Estrada da Arapoc. Após horas de buscas, os agentes encontraram o veículo estacionado dentro da comunidade e abordaram o condutor, que estava em posse de uma cápsula de cocaína, segundo a polícia.

De acordo com os policiais, o homem, de 36 anos, afirmou ter tido um surto psicótico e que é usuário de drogas. Por esse motivo, teria saído da rota e se dirigido ao local para consumir entorpecentes.

Dentro do veículo, foram encontrados 64 produtos de clientes que fizeram compras do Mercado Livre. Parte das mercadorias estava danificada ou violada.

O motorista foi levado à 118ª DP, onde foi autuado por uso de drogas, conforme o artigo 28 da Lei de Drogas. Os itens foram apreendidos e o veículo, que pertence a empresa, recuperado.