Pular para o conteúdo

Motorista desvia rota com mercadorias de compras online e é encontrado com cápsula de cocaína em comunidade de Araruama

Jornal de Sábado
IMG_4113




Um motorista que transportava mercadorias de compras online foi localizado pela Polícia Militar na tarde de sábado (25), após desviar a rota de distribuição e parar com o veículo na comunidade “Norival Carvalho”, que tem ocorrência de tráfico de drogas, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. 

A ocorrência começou quando a PM recebeu informações de que uma Fiorino branca teria sido roubada e estaria circulando pela Estrada da Arapoc. Após horas de buscas, os agentes encontraram o veículo estacionado dentro da comunidade e abordaram o condutor, que estava em posse de uma cápsula de cocaína, segundo a polícia. 

De acordo com os policiais, o homem, de 36 anos, afirmou ter tido um surto psicótico e que é usuário de drogas. Por esse motivo, teria saído da rota e se dirigido ao local para consumir entorpecentes. 

Dentro do veículo, foram encontrados 64 produtos de clientes que fizeram compras do Mercado Livre. Parte das mercadorias estava danificada ou violada. 

O motorista foi levado à 118ª DP, onde foi autuado por uso de drogas, conforme o artigo 28 da Lei de Drogas. Os itens foram apreendidos e o veículo, que pertence a empresa, recuperado.

Veja também

image (11)

Artigo: “O Mistério do 3I/ATLAS”

IMG_4115

Atleta do Cabo Frio + Esporte é destaque na Corrida do Guardião

IMG_4033

Cemitério Santa Izabel, em Cabo Frio, passa por manutenção para o Dia de Finados

IMG_4032

Prefeitura de Cabo Frio remove acampamentos da Duna Boa Vista, na Praia do Forte

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.