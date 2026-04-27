Motorista é preso pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio por dirigir embriagado na Praia do Forte

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na manhã desse sábado (25), após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na Avenida Macário Pinto Lopes, na Praia do Forte, em Cabo Frio.

A abordagem foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, durante ação do Grupamento Tático Móvel (GTM), com apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). Diante da condução irregular, foi dada ordem de parada ao veículo Ford prata.

Durante a abordagem, os agentes identificaram sinais de embriaguez. O condutor foi levado à 126ª Delegacia de Polícia e, após procedimento realizado no Instituto Médico Legal (IML), foi confirmada a ingestão de álcool.

O homem permaneceu preso, com fiança estipulada em três salários mínimos, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo sob efeito de álcool. O veículo, que estava com a documentação regular, foi liberado e entregue a um condutor devidamente habilitado.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública alerta que beber e dirigir é uma combinação perigosa, que coloca em risco não só a vida de quem está ao volante, mas também de outras pessoas nas ruas.

Denúncias e informações podem ser encaminhadas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.