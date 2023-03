Um acidente ocorreu na tarde de ontem, dia 19, próximo ao ponto final de ônibus no bairro da Brava, em Armação dos Búzios.

O veículo perdeu o controle logo após a descida e atingiu uma banca de jornal no local. O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu as vítimas.

Após os trabalhos, a via foi devidamente liberada.