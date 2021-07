Movimento recolhe cerca de 60 kg de micro plástico em Saquarema

No último sábado, dia 24, aconteceu a 6ª etapa do Movimento Pague Seu ingresso, que é um manifesto prático e operacional em prol da Década dos Oceanos.

Foram coletados aproximadamente mais de 60 kg de micro plástico. Uma triste e lamentável cena que infelizmente faz parte de boa parte de nosso litoral.

O micro plástico, como o próprio nome diz, é uma pequena partícula de plástico. Esse tipo de material é um dos principais poluentes dos oceanos.

O grande problema é que, como mencionado em nossa matéria sobre a grande quantidade de plástico nos oceanos, o micro plástico altera a composição de certas partes dos oceanos, prejudicando o ecossistema da região e consequentemente a saúde humana.

A ação que é realizada pelo projeto Keep The Ocean Blue da Ocean Surf Wear em parceria com a Eco Local Brasil e teve o apoio da Associação de Surf de Saquarema, Saquarema Life Guard Kids, Sardinha Boat, Surf Guru Pro e Barrinha Sup.