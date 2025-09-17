MP pede cassação de Cláudio Temporada e Felipe Lopes perde cargo e José de DJ assume cadeira

O Ministério Público Eleitoral (MPE) confirmou provas de compra de votos contra o vereador Cláudio César da Conceição Ribeiro, conhecido como Cláudio Temporada, e seu genro, Lucas da Silva de Souza Santos, flagrados no dia da eleição de 2024 com dinheiro fracionado e material de campanha. O parecer pede a cassação do diploma do parlamentar, o que deve alterar a composição da Câmara Municipal de Búzios.

De acordo com o relatório, em 6 de outubro de 2024, Lucas foi visto entregando dinheiro a um eleitor nas proximidades do Cruzeiro da Rasa. No mesmo momento, Cláudio tentou fugir da fiscalização, mas foi detido pela Polícia Militar e pelo juiz eleitoral da 172ª Zona. O flagrante resultou em auto de prisão e denúncia criminal, sem possibilidade de acordo de não persecução penal.

Com a anulação dos votos de Cláudio Temporada, haverá retotalização dos resultados. Nesse cenário, o vereador Felipe Lopes (DC) perde a cadeira, já que seu suplente também foi cassado por fraude eleitoral. O beneficiado será José de DJ, que deverá assumir a vaga nos próximos dias.

Testemunhas, entre elas policiais e o próprio juiz eleitoral, confirmaram que os acusados estavam com dinheiro separado em blocos e material de campanha pronto para distribuição. Para o MPE, a prática configurou tentativa de manipular a vontade popular e desrespeito à integridade das eleições.