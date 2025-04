MPRJ realiza megaoperação com 72 mandados de busca e apreensão contra facções rivais em Búzios

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza, na manhã desta segunda-feira (14), a Operação Maré Alta, em Armação dos Búzios.

A ação cumpre 72 mandados de busca e apreensão contra integrantes de facções criminosas rivais que atuam no município e em cidades vizinhas.

A operação é feita em parceria com o 25º BPM, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e conta com apoio da Polícia Civil, por meio da 127ª Delegacia de Polícia.

Segundo o Ministério Público, os alvos da ação fazem parte de organizações criminosas envolvidas na disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

A rivalidade entre os grupos, de acordo com as investigações, tem provocado o aumento do número de homicídios em Búzios.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Búzios a pedido da Promotoria de Justiça. As diligências estão sendo realizadas em diversos bairros do município, incluindo Centro, Rasa, Maria Joaquina, Tartaruga, Manguinhos, Cem Braças, José Gonçalves, Pântano e Brava. Cinco dos alvos estão em unidades prisionais.

A operação mobilizou um grande efetivo. Ao todo, participaram da ação 211 policiais militares, sendo 11 oficiais e 200 praças, e 10 policiais civis. Foram utilizadas 39 viaturas, 25 motos e 6 viaturas da Polícia Civil.