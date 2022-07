MPRJ realiza operação contra o tráfico de drogas na Comunidade do Arroz, em Casimiro de Abreu

A Promotoria de Justiça de Casimiro de Abreu, em parceria com a 121ª Delegacia de Polícia, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20/07), a operação Gohan, para combater o tráfico de drogas na Comunidade do Arroz, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. Estão sendo cumpridos mandado de prisão contra 37 pessoas, todas denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por tráfico e associação para o tráfico de drogas. As investigações tiveram início em 2019.

A Promotoria também requereu ao Juízo da Vara Única de Casimiro de Abreu o encaminhamento de cópia integral dos autos do inquérito policial para a Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, com atribuição para investigação penal, para que sejam adotadas as providências acerca dos delitos supostamente cometidos por policiais militares, notadamente os delitos de corrupção passiva consubstanciados na liberação de integrantes da associação criminosa presos em flagrante e devolução de armas de fogo pertencentes ao grupo mediante pagamento de vantagem indevida.