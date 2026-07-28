Mulher acusa genro, policial militar, de agressão durante aniversário do neto em Iguaba Grande

Jornal de Sábado
IMG_3463

Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo genro, que é policial militar, durante a festa de aniversário do neto realizada na noite de sábado (25), em Iguaba Grande.

Após o caso, ela registrou um boletim de ocorrência na 129ª Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. 

Segundo o relato da denunciante, ela afirmou que foi conversar com a filha após uma discussão dentro da residência. 

Ainda de acordo com a versão apresentada à polícia, durante o desentendimento o genro entrou no quarto, a empurrou sobre a cama e desferiu três socos.

A mulher disse que sofreu lesões no rosto e ficou com inchaços e marcas após as agressões. 

Ela também afirmou que a filha pediu para que o marido parasse, mas, segundo a denúncia, as agressões continuaram. 

Após o episódio, a vítima acionou a Polícia Militar, registrou a ocorrência na 129ª Delegacia de Polícia, em Iguaba Grande, e foi encaminhada para exame de corpo de delito. 

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 42º BPM foram acionados para uma ocorrência de agressão em Iguaba Grande. A vítima e o agressor foram encaminhados à delegacia da região para a apuração dos fatos. 

Ao tomar conhecimento da ocorrência, o comando do 42º BPM instaurou um procedimento administrativo para apurar a conduta do policial envolvido 

Veja também

IMG_2611

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

IMG_3478

Prefeitura de Saquarema abre concurso para guarda-vidas com organização do IBAM

IMG_3474

São Pedro da Aldeia realiza visita técnica à fábrica de armamentos menos letais

IMG_3473

Prefeitura de Búzios intensifica fiscalização contra a pesca irregular em áreas protegidas