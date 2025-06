Mulher diz que levou socos em bar de Cabo Frio após recusar investida de homem

Uma mulher denunciou que foi agredida por um homem dentro de um bar no Centro de Cabo Frio, na madrugada desta terça-feira (10).

Ela contou que levou dois socos no rosto após recusar as investidas do agressor, sendo puxada pelo casaco e atacada diante da negativa.

A vítima, que prefere não ser identificada, contou que estava com amigos no estabelecimento quando decidiu ir ao banheiro. Ao retornar, foi surpreendida pelo homem, que se aproximou dela de forma agressiva. Ao puxá-la pelo braço, reagiu perguntando se ele queria o casaco dela.

“Eu falei: você quer meu casaco? Toma. E dei o casaco pra ele. Ele já veio, bateu na minha mão, no meu braço. Quando virei, ele veio pra cima de mim”, relatou.

Ao se defender, ela acabou sendo surpreendida com outro soco, que causou um corte na boca. Segundo ela, o agressor ainda tentou acertá-la com uma garrafa de cerveja, mas foi contido por amigos.

“Ele estava com uma long neck na mão e ia dar no meu rosto. Acabou acertando a boca de um dos meus amigos”, contou.

A mulher afirma que pediu aos seguranças do local que contivessem o agressor até a chegada da polícia, mas ele foi liberado.

“Eles não esperaram nem eu chamar a polícia. Disseram que apagaram o cara lá fora e mandaram ele embora. Mas tudo aconteceu muito rápido, não deu tempo”, lamentou.

Ela criticou a conduta dos responsáveis pelo local: “Eles não podiam ter deixado ele ir embora. Era pra segurar e chamar a polícia.”

A Polícia Civil já identificou o suspeito e solicitou as imagens das câmeras de segurança do bar para apurar os fatos. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio.

Ainda abalada, a vítima fez um desabafo. “A gente não tem mais liberdade de ir pra uma casa de festa sem ser agredida. Até quando isso vai acontecer? Eu vou atrás de justiça”, afirmou.