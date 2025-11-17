Mulher é detida após furtar loja de roupas e farmácia em shopping de Cabo Frio

Na noite de sábado, dia 15, uma mulher de 25 anos foi presa após furtar itens de uma loja de roupas e de uma farmácia dentro do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio.



Segundo informações do fiscal, a suspeita, que já possui anotação criminal por furto, foi flagrada colocando peças de roupa em uma sacola e deixando a loja sem pagar. Ela foi abordada logo em seguida, já fora do estabelecimento.

O valor total dos produtos furtados da loja de roupas foi de R$ 549,92, enquanto os itens levados da farmácia somaram R$ 399,33. Entre os materiais apreendidos estavam peças de vestuário, shampoo, escova dental, máscara capilar, bermuda e outros itens de uso pessoal.

A polícia foi acionada e a suspeita foi conduzida às docas do shopping até a chegada da guarnição. Ela foi levada para a 126ª DP, onde permaneceu presa, autuada por furto.